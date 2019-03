Argentina, il nuovo ct Scaloni punta forte sul ritorno di Messi

Non è escluso il ritorno, a 10 mesi dal flop al mondiale in Russia. Leo Messi può tornare a vestire la maglia della Seleccion. E forse già alla fine di questo mese. In Spagna ne sono sicuri. Insomma il campione del Barça tornerà a giocare con la maglia della Nazionale argentina. I media spagnoli, e in particolare il Mundo deportivo - giornale assai vicino alle vicende del Barcellona, di cui la 'Pulcè è emblema assoluto - danno per certa la convocazione del cinque volte Pallone d'Oro. Messi, dopo l'ennesima delusione al Mondiale in Russia, aveva annunciato l'addio all'albiceleste, ma adesso sarebbe pronto ad aderire al progetto del ct Lionel Scaloni, sostituto di Jorge Sampaoli sulla panchina della Nazionale. Giovedì verrà diramata la lista dei convocati: ci sarà Messi, non Icardi, né Aguero e neppure il portiere Romero. Ci sarà spazio, assieme all'asso del Barcellona, anche per i giovani Paredes, Lo Celso e Funes Mori. L'Argentina giocherà due amichevoli, contro Venezuela e Marocco, il 23 e 26 marzo.

