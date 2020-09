Argentina, per i media il padre di Messi in viaggio verso Barcellona

Il padre di Leo Messi, Jorge, è partito questa mattina da Rosario alla volta di Barcellona dove già domani potrebbe incontrare il presidente del club blaugrana Josep Bartomeu per cercare un accordo dopo che la scorsa settimana, con un fax, il sei volte Pallone d'Oro ha comunicato al club la sua intenzione di lasciare il Barcellona a costo zero. Lo riporta il media argentino Tyc Sports. Jorge Messi è partito con un volo privato e ora dovrà negoziare con il club blaugrana la questione relativa al pagamento o meno della clausola rescissoria di 700 milioni di euro. nei giorni scorsi La Liga ha pubblicato un comunicato in cui concorda con il Barcellona sulla controversia relativa alla clausola risolutiva unilaterale.

Ultimo aggiornamento: 16:01

