Messi, per i media spagnoli domani non si presenterà ai test

La rottura Messi-Barcellona è insanabile e la corsa all'argentino sempre più serrata. Secondo i media spagnoli, domani l'argentino - sempre più convinto della sua decisione di chiudere l'esperienza in blaugrana - non si presenterà a Barcellona per i test previsti dalle norme anticovid in vista della ripresa degli allenamenti, fissata per lunedì pomeriggio. È la Juventus la regina di questa fase del calciomercato, almeno stando alle voci che vengono da più parti. Ad esempio, secondo L'Equipe trovano conferme le indiscrezioni per cui anche il club campione d'Italia avrebbe contattato il padre-agente di Messi per informarsi dettagliatamente sulla situazione della Pulce in rottura con il Barcellona. Per 'aggiudicarselò rimane favorito il Manchester City (nei prossimi giorni Leo dovrebbe incontrarsi con Guardiola che in queste ore è stato avvistato a Barcellona a cena in un ristorante) ma in Francia, non tenendo conto dei bilanci della Juve, scrivono che il calciatore si sarebbe detto disponibile all'eventuale trasferimento a Torino, visto che considera la Juve una big mondiale, e che lo intrigherebbe la pazza idea di giocare insieme a Cristiano Ronaldo.

Ultimo aggiornamento: 20:32

