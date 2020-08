Ancora una volta il futuro dell’Inter si intreccia con quello di Messi: nel giorno della conferma di Antonio Conte sulla panchina nerazzurra, il campione argentino arriva alla rottura totale con il Barcellona. Come anticipato dal portale Tyc Sport e successivamente confermato anche da tutti i protagonisti, la Pulce ha spedito al Barça una mail certificata con cui ufficializza l’intenzione di lasciare il Barcellona. Nello specifico, il fuoriclasse classe ‘87 vuole esercitare la clausola inserita nel suo contratto che gli permette ogni anno di liberarsi gratis. Ma sulla scadenza è in corso uno scontro legale. Secondo il calciatore, con l’emergenza Covid la stagione si è prolungata e quindi la clausola sarebbe ancora valida. Opposto il parere del Barcellona: «Resta la data di fine maggio, chi vuole Messi deve versare 700 milioni di euro». La notizia sull’addio del pluri-Pallone d’oro ha inevitabilmente scatenato i tifosi, che si sono riuniti davanti al Camp Nou per protestare contro Bartomeu. Fino a ieri notte il numero uno del club non si era ancora dimesso: un suo addio, però, potrebbe convincere Messi a fare un passo indietro.

Il campione classe ’87 aveva anticipato la sua volontà a Koeman. In occasione dell’incontro con il neo tecnico del Barça, che aveva parlato di un «Messi al centro del suo progetto», il campione argentino si è sfogato esternando tutto il suo malessere.



Lionel Messi in Europe's top five divisions since 2017-18:

❍ Most goals

❍ Most assists

❍ Most goals from outside the box

❍ Most direct free-kicks scored

❍ Most take-ons completed

❍ Most big chances created

❍ Most through balls

❍ Most final ⅓ passes

You get the idea. pic.twitter.com/lXqxwuqMqf

— Squawka Football (@Squawka) August 25, 2020