Messi da oggi è libero. Ma il rinnovo col Barcellona è pronto

Giovedì 1 Luglio 2021, 14:48

Leo Messi è svincolato solo formalmente. Il Barcellona, infatti, ha già preparato il nuovo contratto che verrà discusso nei prossimi giorni col padre dell'argentino, Jorge. Si tratta ovviamente di un rinnovo top e in linea con le richieste della Pulce (stipendio da 42 milioni di euro a stagione). Lo stesso Barça è molto ottimista e convinto di chiudere in tempi brevi la trattativa. «Sono tranquillo», ha ricordato, nei giorni scorsi, Laporta. I due sono infatti legatissimi e per questo il presidente del club non teme ribaltoni o colpi di scena. Il burofax, ovvero il documento utilizzato da Messi un anno fa per rompere con i blaugrana, fa parte di un passato lontanissimo. Adesso, la volontà del fuoriclasse argentino è quella di rimanere almeno altri due anni a Barcellona, per poi magari chiudere la carriera negli Stati Uniti.