Messi-Leopardi, Recanati terra di fenomeni

Diciamoci la verità: accostare Giacomo Leopardi a Lionel Messi meriterebbe un trattamento sanitario obbligatorio. Ma come si fa a resistere alla tentazione oggi, dopo che il comune di Recanati ha spedito il certificato elettorale al fuoriclasse argentino nel suo domicilio di Barcellona? Il sindaco uscente della cittadina marchigiana ha firmato, come la legge impone, la “cartolina” destinata alla Pulce ricordandoci che è anche cittadino italiano grazie ad Angelo Messi, partito alla fine dell’800 alla volta dell’Argentina in cerca di fortuna insieme a migliaia di nostri connazionali. Radici italiane che il numero 10 del Barça rintracciò non per una botta di romanticismo leopardiano, ma per ottenere lo status di comunitario ed essere tesserato come tale. Ma se nell’intento non è possibile rintracciare nulla di poetico, guardando e riguardando la punizione con la quale Messi ha schiantato Alisson e il Liverpool si scorge una dimensione idilliaca che tracima dal semplice gioco del calcio.E poi stessa terra d’origine, quasi stessa data di nascita (29 giugno il Vate; 24 giugno - a Rosario in Argentina - il fenomeno) ma stesso segno zodiacale del Cancro e quindi personalità vitali e solari, però al tempo stesso timide e introverse. E se fate fatica a rintracciare questi ultimi due tratti caratteriali in un calciatore che vince trofei in qualità industriale, osannato da milioni di tifosi in ogni angolo del mondo, provate a ricordare il Messi triste con la maglia dell’Argentina con la quale non riesce mai ad arrampicarsi sulle vette a lui usuali. Lì, con la Selecciòn, è triste e perdente. In fondo, anche il rapporto con il fisico e la salute non sono poi così opposti. La celebre gobba leopardiana non è poi tanto diversa dai problemi di crescita del numero 10, curato a dosi massicce di ormoni durante l’infanzia per sconfiggere l’incombente nanismo. E il turbamento interiore? Non sono forse famosi quasi quanto i suoi dribbling le crisi di stomaco con conseguenti conati di vomito di Leo prima o addirittura durante un match importante? Già, il diminutivo Leo: magari anche il sommo Giacomo veniva chiamato così dai suoi più intimi conoscenti.Un sinistro che manda la palla ad insaccarsi sotto l’incrocio dei pali, tracciando traiettorie che sfidano le leggi della Fisica, possono paragonarsi a versi capaci di scrutare e raccontare l’animo umano, sfidando le leggi del Tempo e dello Spazio. Con L’infinito Leopardi non ha forse scavalcato quella siepe e quell’ermo colle quasi fossero una barriera tramutando un’emozione in un eterno e indimenticabile gol? Potremmo continuare...all’infinito. Meglio fermarsi qui, ricordando che ovviamente il 26 maggio Messi non andrà a Recanati per votare a Comunali ed Europee. Nemmeno la chiamata elettorale, insomma, lo farà capitare nelle Marche e in Italia. È impossibile, pressappoco come vederlo un giorno giocare in serie A per perpetuare la sfida con Cristiano Ronaldo. Dalle nostre parti possiamo sperare di vederlo o nelle vesti di avversario, o in quello di paziente in visita a Sacile dal suo nutrizionista di fiducia. Poi certo, Leopardi finì la sua esistenza a Napoli e se magari il presidente De Laurentiis scoprisse di avere una (costosissima) vena poetica, chissà.