Messi, l'ultimo giorno al Barcellona: a mezzanotte scade il contratto. Che ne sarà della Pulce?

Da quel 16 ottobre del 2004 sono passati quasi diciassette anni, una vita a prescindere, figuriamoci con indosso sempre la stessa maglia. Eppure, dalla quella prima partita contro l'Espanyol, il tempo con il Barcellona di Lionel Messi sembra essere volato, tanto che oggi, a mezzanotte, potrebbe concludersi per sempre.

Già dall'anno scorso, infatti, la Pulce, ora impegnato nella Copa America con la Nazionale argentina, avrebbe voluto lasciare per sempre i balugrana poi, con un colpo di coda dell'ultimo momento, ha deciso di continuare con i culé, con cui ha vinto praticamente tutto: dalle Champions League ai sei Palloni d'oro, passando per campionati spagnoli e Copa del Rey. E lui, uno dei calciatori più forti di sempre, sarà sicuramente lo svincolato di lusso del calciomercato estivo, fosse anche per soli pochi giorni.

Messi-Barcellona, il rinnovo è in stallo

Il presidente del Barcellona, Joan Laporta, ci ha provato per tutto un anno a convincere Messi a rinnovare il suo contratto con la squadra catalana, ma fino all'ultimo (e l'ultimo è proprio oggi) non si è arrivati a un accordo tra le parti. Secondo quanto riportato da 'Marca' poi, sarebbe davvero utopistico che nelle prossime ore le cose possano cambiare.

Insomma, il più grande calciatore di sempre secondo alcuni potrebbe rimanere senza squadra per qualche giorno. Un colpo, a livello di immagine, che dal Barça proprio non possono permettersi.