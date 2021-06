Mertens giura amore al Napoli: «Non c'è alcun motivo per andare via»

Dries Mertens e Napoli, storia di un amore infinito. Dal ritiro di Tubize della nazionale belga, il 34enne adottivo partenopeo non ha mancato di mandare segnali distensivi e rasserenanti a tutti i tifosi azzurri, confermando il suo "giuramento" d'amore nei confronti della città e del popolo napoletano: «Per me non c'è alcun motivo per lasciare la squadra, anche se qui non potrei parlarne. Smentisco tutte le voci sul mio futuro».

Poi continua con qualche considerazione su Euro 2020, dove sicuramente il suo Belgio parte fra le nazionali favorite ad assicurarsi il titolo: «Francia e Inghilterra sono le grandi favorite del torneo. Anche l'Italia e il Belgio, ma rispetto a qualche anno fa abbiamo perso l'esperienza che ci era data da Kompany, Fellaini e Dembelè».

Infine chiosa sul toccante incontro che ha avuto con la prima autorità belga: «Re Filippo ci ha augurato buona fortuna e si è congratulato con me per aver superato il record di Maradona».

