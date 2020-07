Mertens: «Immobile fortissimo ma spero non batta il record di Higuain»

«Immobile è fortissimo ma spero che non batta il record di Higuain»: così Dries Mertens in una intervista a Sky che andrà in onda domani. «Non è solo quest'anno, sono già diverse stagioni che fa bene - ha aggiunto il belga riferendosi al bomber della Lazio, prossima avversaria dei partenopei nell'ultima di campionato – E' un giocatore fortissimo e lo sappiamo, sono contento per lui ma spero che non batta il record di Higuain perché significherebbe prendere un gol da lui sabato. E penso che sia contento di finire così» ha aggiunto Mertens.

