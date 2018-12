© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dieci squadre in campo, domani, per i recuperi di Eccellenza e Promozione. Nel girone A di Eccellenza spicca il match di Ardea (inizio ore 14.30), tra il Team Nuova Florida e l’Eretum Monterotondo, che vale un posto nell’olimpo della classifica. La squadra di casa viene da un pareggio, quella ospite da un successo pieno firmato da Matteo Federici che sta per tornare in Australia. «Prima però punto ad incassare altri tre punti», ha detto l’attaccante che vuole lasciare l'Eretum attaccata allee costole della capolista Astrea.Non meno interessante è la gara tra il Cynthia e la Valle del Tevere, che deve mettersi alle spalle la sconfitta di domenica. La sfida tra queste due squadra sarà replicata nelle due semifinali di Coppa Italia, in programma il 9 ed il 23 gennaio prossimi. Si recupera anche la sfida tra Boreale e Cavese, che era stato rinviata addirriturra ad ottobre e che non è stato possibile recuperare prima per via degli impegni di Coppa Italia delle due squadre.In Promozione, la Vis Sezze va a cacciadi un'altra impresa sul campo del Torrenova (da pocco affidatoa mister Ferretti) per avvicinarsi al vertice della classifica, occupato dalla coppia La Rustica-Fiumicino. Ecco comunque il programma di Eccellenza e Promozione:ECCELLENZACynthia – Valle Del TevereTeam Nuova Florida – Eretum MonterotondoBoreale Donorione – CavesePROMOZIONEAtletico Torrenova – Vis SezzeAurora Vodice Sabaudia – Real Cassino Colosseo