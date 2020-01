Il Tottenham pensa a Calhanoglu per il dopo Eriksen

Christian Eriksen si avvicina sempre di più all'Inter, che rilancia per il centrocampista, e il Tottenham pensa già a come sarà la squadra dopo la partenza del danese. Al punto che, secondo quanto scrive il Daily Express, avrebbe nel mirino il fantasista turco del Milan, Hakan Calhanoglu. Il giocatore, che non rientra nei piani dell'allenatore Stefano Pioli, prima della chiusura del mercato invernale, potrebbe partire per dirigersi a Londra. Il costo del cartellino di Calhanoglu, arrivato a Milano dalla Bundesliga, si aggira sui 20 milioni di euro, cifra che il Tottenham giudicherebbe adeguata.





