Colpo di mercato in casa Audace che nella giornata di oggi ha registrato il gradito å ritorno tra le proprie fila di Marco Demofonti. Il classe ’98 che gioca come centrocampista o ala destra, riabbraccia i colori rossoblù dopo le esperienze con La Spezia e Sanbenedettese ed è a tutti gli effetti un nuovo rinforzo per mister Marco Di Rocco abile e arruolabile già dal prossimo turno.

