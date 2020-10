© RIPRODUZIONE RISERVATA

Meno 500 milioni rispetto ad un anno fa. Il tanto atteso effetto Covid si è inevitabilmente abbattuto sul calciomercato italiano appena concluso. Sono mancate le spese folli e gli acquisti stellari, in favore di scambi in ottica plusvalenza e formule più prudenti. Senza la certezze delle cessioni e con il punto interrogativo sui prossimi introiti, la Serie A è passata dall’oltre un miliardo e duecento milioni della scorsa estate agli attuali 746 milioni. La vetta, secondo i dati di Transfermarkt che includono anche i riscatti, è occupata dalla Juventus con 110 milioni di euro; Inter al secondo posto con 97, davanti a Parma (80) e Napoli (73). Quinta posizione per la Roma (60), mentre la Lazio è decima (29 milioni).CLASSIFICASolo quattro i colpi superiori ai 50 milioni: i tre juventini Arthur (72 più 10 di bonus, è arrivato nell’ambito dello scambio con Pjanic), Chiesa (50 più 10 di bonus) e Morata (55 tra prestito e riscatto), oltre l’attaccante del Napoli Osimhen (50 più 10 di bonus). Quest’ultimo diventa anche il colpo più caro dell’era De Laurentiis. È costato invece 40 Hakimi (Inter), mentre Smalling (15), il più pagato dalla Roma, con i bonus arriva ai 20 milioni investiti dalla Lazio per Muriqi. Analizzando i dati degli altri paesi, spicca il crollo della Liga. Il campionato spagnolo ha speso circa 1 miliardo in meno rispetto ad un anno fa. Sono infatti appena 396 i milioni investiti in un’estate contrassegnata dal quasi immobilismo di Real e Barcellona. In particolare i blaugrana, in piena crisi economica, si sono trovati costretti a liberarsi degli ingaggi dei big Suarez, Rakitic e Vidal. Stupisce anche il dato delle merengues: zero spese e solo rientri dai prestiti, con Reguilon poi ceduto al Tottenham per 30 milioni. Con 1,25 miliardi (1,56 nel 2019) è quindi la Premier il campionato che ha risentito meno dell’effetto Covid. L’acquisto più caro si conferma Kai Havertz (Chelsea), pagato ben 80 milioni di euro, nell’estate in cui il Chelsea diventa la regina indiscussa del calciomercato, grazie anche agli arrivi di Werner, Chilwell e Ziyech. Infine, investimenti calati anche per la Bundesliga, passata dai 794 milioni di un anno fa ai 302 milioni di questo calciomercato.