Da Sarri a Giampaolo e Ancelotti: se il mercato lo decide il mister

L’aspetto tecnico primeggia in questi mesi di trattative. E non solo per i giocatori talentuosi sbarcati dall’estero e quelli in procinto di arrivare, ma perché gli allenatori dettano le regole dell’attuale calciomercato, con indicazioni chiare e profili precisi per i loro direttori sportivi. Chi aspetta più regali è sicuramente Antonio Conte, presentato ieri ufficialmente alla stampa. Romelu Lukaku, Nicolò Barella, Edin Dzeko sono tutti calciatori apprezzati dall’allenatore dell’Inter, quasi sempre al fianco dell’ad Marotta durante i numerosi vertici con i procuratori, nella nuova sede del club. Con l’attaccante belga e il centrocampista cagliaritano ha parlato più volte, convincendoli a sposare il progetto della società di Suning. Il bomber della Roma, invece, lo avrebbe voluto già al Chelsea, nel gennaio 2018. Anche Lazaro è uno di quelli che tanto piace al manager interista. Corsa, sacrificio, dinamismo: tutte qualità capaci di stregare un allenatore come Conte. Sarri invece predilige il fioretto. Ecco che i due calciatori scelti da tempo dalla Juventus, Rabiot e de Ligt, si inseriscono perfettamente nello scacchiere del tecnico toscano, rimasto molto colpito proprio dalla telefonata del centrale olandese. Una chiamata per approfondire il prossimo modulo, prima dell’ufficialità del suo arrivo: il ds Paratici sta limando i dettagli con l’Ajax.PUNTI FERMIC’è convergenza anche sul nome di Icardi, uno che Sarri avrebbe allenato volentieri al Napoli (ancora sulle tracce dell’argentino), e che ora la Juventus continua a trattare senza fretta. La presenza del condottiero di Figline si sta rivelando fondamentale soprattutto per il discorso uscite: ha bloccato la cessione di Pjanic, il suo Jorginho bianconero, e dato il suo assenso alle possibili uscite di Cancelo (sempre nel mirino di City e Barcellona), Mandzukic e Cuadrado. Tutti calciatori che mal si adattano al suo gioco. Dopo un anno di ambientamento, anche Ancelotti è sceso in campo per costruire il Napoli. Una squadra più internazionale, con giocatori esperti e affermati. C’è infatti la sua regia dietro l’arrivo di Manolas e quello prossimo di James Rodriguez, che ha detto sì al progetto azzurro esclusivamente per la presenza del tecnico di Reggiolo: un richiamo definito irresistibile dal giocatore. Ancelotti vorrebbe pure Lozano, un altro assistito di Mino Raiola, ma per l’esterno messicano c’è da battere la concorrenza del Valencia. In ogni caso, dopo gli screzi dei mesi scorsi, De Laurentiis ha deciso di rispettare le richieste più importanti del tecnico, per evitare la temuta rottura.CAMBIO DI ROTTADa Napoli a Milano: il mercato rossonero, con Krunic e Bennacer (bloccato nei giorni scorsi) ruota attorno alle richieste di Giampaolo. Il tecnico ex Samp vorrebbe anche Praet, e ha indicato Kessie tra i partenti. Decisamente più influente, rispetto al suo predecessore Di Francesco, pure Fonseca. L’obiettivo Higuain è l’attaccante di movimento che ben si sposa con il suo gioco; il portiere Pau Lopez, invece, l’uomo giusto per far partire l’azione da dietro.