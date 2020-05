Sabatini blinda Tomiyasu e gela la Roma: «Non lo venderò nella prossima sessione di mercato»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

è entrato nei radar di Gianlucache è alla disperata ricerca di un esterno titolare dopo che Florenzi con ogni probabilità sarà ceduto dopo i sei mesi in prestito ale l’incognitadi proprietà del Chelsea. Il ds giallorosso aveva puntato l’esterno giapponese classe ’98 del Bologna, una scoperta di Sabatini che ha fatto intravedere giocate interessanti nella sua prima stagione al Bologna: «Lui non lo venderò in questa sessione, perché la cifra non colmerebbe il valore del giocatore. Non sarebbe una cifra sufficiente. Oggi nessuno ha avuto la capacità e possibilità di valutare veramente Tomiyasu», ha detto il dirigente a Sky Sport. Sabatini ha poi spiegato la sua visione sul mercato post-Coronavirus: «Gli scambi si possono fare tra club di pari livello. Io non posso fare scambi con l’Inter, con la Juventus o con la Roma stessa. Vorrei il mercato aperto tutto l’anno, almeno se un terzino sbaglia un cross posso sondarne la sera stessa un altro. Ma so di essere eretico io. Se Tomiyasu sbagliasse un cross, invece, non lo cambierei, perché so che è un grande giocatore».