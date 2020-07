© RIPRODUZIONE RISERVATA

Che il riscatto di Smalling sia prossimo a saltare, è dimostrato (anche) dal fatto che la Roma - dopo un mese di silenzio - si è rifatta viva nelle ultime ore con l’entourage di Vertonghen. Non direttamente con gli intermediari che lo hanno offerto nel lungo periodo del lockdown ma con gli agenti che lo seguono più da vicino a Londra. E a farlo ci ha pensato direttamente Baldini che si è informato su quanto la trattativa tra il belga e l’Atletico Madrid sia vicina a concludersi. Ne è emerso che margine, per inserirsi, esiste. Ma bisogna fare in fretta. Perché ora si è fatto sotto anche il Wolverhampton. Del resto le richieste dell’ex Tottenham a Trigoria le conoscono da tre mesi: contratto triennale e stipendio da 3 milioni più bonus, considerando che in Inghilterra Jan guadagnava 3 milioni più ulteriori 1,5 che scattavano alla quindicesima presenza. La Roma inizialmente s’era detta disponibile a garantire un 2+1 (non male per un 33enne che in Spagna invece riceverebbe un biennale) e i tre milioni richiesti come base d’ingaggio con bonus legati al rendimento (presenze) e al piazzamento del club nella prossima stagione. Poi la pista è stata improvvisamente abbandonata, probabilmente nutrendo la convinzione che il riscatto di Smalling fosse cosa fatta. Adesso la nuova inversione ad U che nel mercato non deve sorprendere.La palla è dunque nelle mani della dirigenza giallorossa. Tocca a Baldini e Fienga decidere se affondare il colpo. Con Pedro sono stati rotti gli indugi quasi subito. Sul belga si continua invece a prendere tempo. Vertonghen tuttavia sembra avere le idee abbastanza chiare: «Il nome della squadra uscirà prima o poi - ha ammesso a Talksport - Sto prendendo in considerazione le varie opzioni per prendere una buona decisione. Ovviamente la sessione di mercato quest’anno è più lunga dell’anno scorso, quindi abbiamo un po’ di tempo per valutare l’opzione migliore. Restare in Premier? Tutto dipenderà dalle offerte. Ho qualcosa in mente, vedremo se andrà in porto o meno». In Italia il belga è stato proposto anche all’Inter e al Napoli.