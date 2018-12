Manovre in centro: il nome nuovo è Dendoncker del Wolverhampton

Se Di Francesco si attende dei rinforzi è altrettanto vero che il tecnico mira a sfoltire la rosa. Non bisogna avventurarsi in chissà quali supposizioni per capire chi sono i calciatori in partenza. Basta dare un’occhiata all’impiego stagionale tra campionato e Champions: Karsdorp (119 minuti) potrebbe così tornare in prestito al Feyenoord); Coric (45 minuti) è richiesto in A dal Cagliari, dal Sassuolo e dal Parma; Marcano (360 minuti) lo vuole il Siviglia. A questi si aggiunge anche il giovane Bianda, attualmente in Primavera e richiesto dal Crotone.

Per un Marcano che va, potrebbe arrivare Iago Maidana, difensore dell’Atletico Mineiro. Anche perché Pallotta (che sta trascorrendo le feste di Capodanno in Toscana) è stato chiaro: nessun extra budget a disposizione per gennaio. Tradotto: Monchi opererà con gli introiti derivanti da eventuali cessioni. Il ds già mette le mani avanti: «Tutti si attendono che possa prendere 3 o 4 giocatori. Invece per me gennaio serve per cambiare solo piccole cose - ha rivelato nello speciale che andrà in onda su Sky domani - se facessi il contrario vorrebbe dire ho sbagliato in estate». Al netto delle parole, in attacco tutto ruota attorno a Schick. Prima della gara contro il Sassuolo, la sua partenza era data per scontata. Sampdoria in pole ma anche il Bologna aveva bussato a Trigoria. La buona prestazione contro gli emiliani, sembra aver cambiato tutto: «Mi ricordo che anche Tommasi ai miei tempi doveva partire. Poi rimase e sappiamo com’è finita…», ha dichiarato nel post-gara Eusebio. E anche ieri, dalla Roma veniva confermata questa linea: Schick non si muove. In caso contrario, occhio a Batshuayi. Anche Pastore - nonostante le voci che lo vorrebbero come sostituto di Banega al Siviglia nel caso l’argentino dovesse accettare l’offerta dell’Arsenal - alla fine dovrebbe restare. Fari puntati comunque sull’attaccante esterno Tsygankov, 21enne della Dinamo Kiev. Capitolo a parte merita il centrocampista. Il preferito, ma costoso, rimane Samassekou. New entry: Dendoncker del Wolverhampton ma di proprietà dell’Anderlecht. Giocatore duttile che può agire da mediano e difensore. Un nome che intriga è quello di Weigl (Dortmund): chiesto un prestito di 18 mesi. Per giugno invece piace il giovane Traoré dell’Empoli, nel mirino anche della Sampdoria. Gerson, ora in prestito alla Fiorentina, vuole tornare in Brasile: il Flamengo è pronto a prenderlo. Sempre dal Brasile, ieri è rimbalzata l’indiscrezione di una trattativa per il 18enne Johnny Lucas del Paranà, già nel giro dell’Under 20 della Seleçao. Da Trigoria, però, è arrivata una secca smentita.

