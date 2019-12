Roma, Mariano Diaz in prestito e solo se va via Kalinic

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il mercato può attendere, fanno sapere dalle sede di viale Tolstoj. Non c’è alcuna urgenza di investire anche nella sessione invernale (il via giovedì 2 gennaio). Lo ha chiarito proprio Fonseca, venerdì sera, dopo il successo al Franchi contro la Fiorentina. «È complicato intervenire a gennaio. Se noi vogliamo un giocatore per migliorare la squadra, deve essere più bravo di quelli che ci sono oggi. Non è facile trovare calciatori che possano giocare qui subito». L’assist è per Petrachi che, non avendo budget a disposizione per nuovi acquisti, sa come accontentare l’allenatore. Che ha bisogno del vice Dzeko. La priorità, dunque, è il centravanti di scorta. I rinforzi poi usciranno dall’infermeria: Cristante e Kluivert.Davanti c’è già Kalinic, preso in prestito a fine estate dall’Atletico Madrid. Ma non si vede. Nemmeno quando, il 1° dicembre a San Siro contro l’Inter, è rimasto fuori il titolare. Dzeko partì a Milano dalla panchina e giocò mezza ripresa, sostituito in partenza da Zaniolo, schierato da falso nove. Kalinic, fuori per 5 gare per la frattura al perone, ha partecipato solo a 6 gare (2 in Europa League) su 23. Nessun gol e appena 2 match dall’inizio (1 in campionato). Deludente il suo 2019: l’unica rete, più di 11 mesi fa (16 gennaio) al Wanda Metropolitano, in Copa del Rey al Girona. La Fiorentina e il Genoa si sono affacciati, ma l’ingaggio (3 milioni netti) è da club di prima fascia. Se non parte lui (che vuole restare), è improbabile che arrivi lo stesso il centravanti. Petrachi ha già individuato il profilo ideale. Innanzitutto giovane. La rosa comprende Pinamonti, Mariano Diaz e Kean. Operazione da fare in prestito. Soluzione esclusa per l’attaccante dell’Everton, in attesa tra l’altro di conoscere Ancelotti. Se la Roma vuole Kean, deve investire. Il Genoa e il Real Madrid, rispettivamente per Pinamonti e Mariano Diaz (il preferito), sono disponibili alla formula del prestito. Offerto Llorente che vuole lasciare il Napoli: il centravanti, tentato dall’Inter, piace per le caratteristiche. Non per l’età (34 anni).La Roma, intenzionata ad abbassare il monte ingaggi, cercherà di piazzare Jesus: il Bologna è pronto, ma lo stipendio pesa nella negoziazione. Sul mercato anche Pastore e, fino a un mese fa, Perotti, riqualificato ultimamente da Fonseca e quindi meno sicuro di partire. Santon, con Zappacosta ancora convalescente, è in stand by. Florenzi, titolare nelle ultime 3 gare e ormai davanti a Spinazzola, deve decidere se restare o andar via: Fonseca non lo ha mai scaricato. Se chiede di essere ceduto per avere il posto garantito, al Cagliari o al Valencia, Petrachi dovrà sostituirlo nella rosa. La Cina ha la possibilità di accontentare Pastore. E anche la Roma che, dovendo evitare la minusvalenza, aspetta di ricevere qualche offerta ufficiale.El Flaco, però, preferirebbe l’Europa. Meglio, la Francia, come ha chiarito nell’intervista per la trasmissione televisiva Telefoot. «Mai dire mai nel calcio, non chiudo la porta a nessuna squadra francese. Al Marsiglia non potrei mai giocare, ma ci sono altri club come il Lione, che è una società simbolo e anche altre». Apertura, dunque, alla formazione guidata dall’ex allenatore giallorosso Garcia o comunque al ritorno nella Ligue 1. Il resto della sua chiacchierata fuori porta non può, invece, far piacere alla Roma, almeno ascoltando la sua versione sull’addio al Psg. «Ho sentito dentro di me che era arrivato il momento di andarmene. Forse se fossi stato in condizioni fisiche migliori, sarei rimasto. Il club voleva prolungare il contratto e che finissi la carriera a Parigi, ma io non mi sentivo più in grado di aiutare la squadra». Chissà come avranno preso queste parole (inequivocabili) Balzaretti, Massara e Monchi, in ordine non solo alfabetico, cioè i dirigenti giallorossi che invece lo reputarono più che affidabile per la Roma.