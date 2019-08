Roma, la permanenza di Dzeko per arrivare ad Alderweireld

Ultimo aggiornamento: 10:44

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il paradosso è servito. Lo stallo su Dzeko si ripercuote sul difensore. Perché per alzare l’offerta al Tottenham per Alderweireld (ferma a 20 milioni: a Trigoria non hanno fretta e sono convinti di poterlo prendere anche dopo giovedì, dead line del mercato in entrata in Premier) la Roma deve avere la certezza di non dover poi spendere per il centravanti: i 18/20 milioni che Petrachi incasserebbe dalla cessione di Edin, non sarebbero sufficienti per prendere un nuovo numero 9. Ieri l’agente del bosniaco, Martina, è stato nella sede dell’Inter. Marotta è stato però chiaro: inutile rilanciare ora se la Roma non ha un sostituto. Lo faremo, a tempo debito. Tra l’altro Petrachi deve cedere. Liberarsi degli ingaggi di alcuni elementi (i soli Pastore, Nzonzi, Karsdorp, Coric e Olsen - per il portiere si è fatto avanti il Montpellier - al lordo gravano sulle casse per 20 milioni) permetterebbe al bilancio di rifiatare. Per questo motivo, la Roma inizierà a prendere in considerazione richieste di prestito già pervenute, vedi quella del Dortmund per Schick. Visionato il baby Vitaõ (Palmeiras).