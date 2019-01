Roma, a Di Francesco piace Bennacer. Monchi pensa a Donsah

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Non solo relax perche a Cadice sta trascorrendo le sue vacanze invernali tra un contatto e l’altro con procuratori e presidenti per mettere in piedi il mercato della. Il direttore sportivo sta lavorando ai rinforzi di gennaio, ma anche a quelli di giugno:(difensore dell’Atalanta, costo 25 milioni) sarebbe la pedina giusta per rinforzare un reparto che rischia di fare acqua. Nella lista ci sono anche Ismael(centrocampista dell’Empoli) incoronato da Di Francesco rivelazione in questa prima parte di campionato e Hameddiciottenne in forza sempre alla squadra di Iachini. Per gennaio oltre alle cessioni di, il ds sta pensando all’acquisto “low-cost” di(centrocampista del Bologna) attualmente fermo per infortunio. Per la porta spunta il nome di Gabriel Nascimento Resendedel Cruzeiro, il suo agente ha confermato l’interesse dei giallorossi, ma ha anche specificato che la clausola rescissoria supera i 40 milioni di euro per le squadre straniere.