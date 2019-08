Psg su Keylor Navas se salta Donnarumma

Il futuro fra i pali del Paris Saint-Germain si chiama Keylor Navas, ma solo nel caso in cui dovesse saltare la trattativa con il Milan per arrivare a Gigi Donnarumma. Lo riporta RMC Sport, secondo cui l'allenatore di origine tedesca Thomas Tuchel avrebbe chiesto il portiere costaricano al Real Madrid che in Spagna è chiuso dal belga Thibaut Courtois. I giorni passano e la possibilità che Donnarumma possa spostarsi da Milanello in riva alla Senna è sempre più difficile, dunque occhi puntati sull'estremo difensore dei 'blancos' che da tempo ha chiesto la cessione alla società.





