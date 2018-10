Nedved apre a Pogba: «Gennaio è lontano, ma noi siamo attenti»

«Pogba? Credo che sia uno dei migliori giocatori in circolazione al mondo. Ma è del Manchester United. Gennaio è lontano, noi siamo attenti al mercato e c'è ancora tempo». Così il vicepresidente della Juventus, intervistato da Sky prima della partita contro l'Empoli, commenta le voci che vogliono i bianconeri decisi a riprendersi il “Polpo” campione del mondo, in rotta con Mourinho allo United. Una battuta anche sulla prova di Ronaldo e compagni proprio all'Old Trafford, e sulla Champions: «è stata una delle più belle partite che abbiamo visto della Juventus - dice Nedved -, all'Old Trafford che non è un campo facilissimo. Però dobbiamo portare tutto il positivo anche nel campionato». © RIPRODUZIONE RISERVATA