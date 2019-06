Napoli, ci sono Manolas e Lozano prima di James Rodriguez

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lozano prima di James Rodriguez. Il Napoli predispone l’agenda degli obiettivi offensivi di calciomercato, dando priorità in questa fase all’attaccante esterno messicano, con un occhio sempre vigile alla trattativa per il colombiano del Real Madrid. Lozano si è ulteriormente avvicinato dopo l’ultimo incontro tra il ds Giuntoli e l’agente, nonché intermediario dell’operazione, Mino Raiola. Si respira un crescente ottimismo, la volontà di De Laurentiis è quella di chiudere a stretto giro l’affare per consegnare ad Ancelotti uno dei suoi profili preferiti. Così, raggiunta l’intesa totale con il calciatore classe ‘95 (contratto da circa 4 milioni di euro a stagione più bonus), la società campana ha messo sul piatto circa 40 milioni di euro per il cartellino.L’attenzione è anche sui diritti di immagine, il vero nodo della trattativa come spesso accade al tavolo delle negoziazioni con il club di Aurelio De Laurentiis. Il summit con Mino Raiola ha permesso agli azzurri di approfondire pure la situazione di altri due assistiti dell’agente: Manolas e Insigne. Il difensore greco (clausola da 36 milioni di euro) ha dato la sua disponibilità ad Ancelotti (De Laurentiis gli ha proposto contratto da 3,5 milioni di euro a stagione) ma, allo stesso tempo, aspetta segnali da Sarri, tecnico della Juventus in pectore e suo estimatore dai tempi del Napoli. L’attaccante della Nazionale invece può partire con offerte sui 70 milioni di euro: una cifra ritenuta eccessiva dall’Atletico Madrid e dal Psg, che nelle scorse settimane aveva effettuato un timido sondaggio.DI FRANCESCO RESCINDECome detto, Lozano non esclude James Rodriguez. Ma solo a determinate condizioni, fa sapere la società campana: prestito con diritto di riscatto a circa 40 milioni di euro. La posizione del Real Madrid – che al momento ha l’urgenza di incassare - potrebbe cambiare con due cessioni importanti. Intanto Albiol si avvicina al ritorno al Villarreal. Attive anche le altre: l’Atalanta stringe per Muriel, di proprietà del Siviglia; il Milan punta Torreira dell’Arsenal, senza trascurare Veretout. La Sampdoria può chiudere per Di Francesco, che ha rescisso il contratto con la Roma.