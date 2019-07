De Laurentiis: «James forte ma caro. Forse ne prendo un altro che costa e segna di più...»

«James è un bravissimo calciatore ma perché al Bayern, che fattura tre volte quello che fattura il Napoli, lo possono dare in prestito e a noi chiedono 42 milioni di euro? Io avrei bisogno di un altro calciatore che mi possa assicura 30 gol assieme a Milik».

Sono le parole del presidente del Napoli, Aurelio DeLaurentiis, dal ritiro azzurro di Dimaro sulle operazioni di mercato che riguardano James Rodriguez, che sembra più vicino all'Atletico Madrid, e non solo. «Se James si potesse avere in prestito, nessuno direbbe di no perché mi permetterebbe di prendere qualcun altro, ma se devo scegliere fra lui che costa 42 milioni e qualcun altro, pure che mi costa di più, ci devo pensare perché magari è pure più giovane e devo pensare al futuro. Pepè? Potrebbe essere lui o qualcun altro. Lozano? Lui e Pepè sono diversi e Pepè segna di più», ha aggiunto De Laurentiis. Ultimo aggiornamento: 19:36





