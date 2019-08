De Laurentiis vuole tutti: «Lozano, James, Icardi... Ma ne seguiamo altri»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Al di là di Lozano, James e Icardi ci sono tanti altri nomi che stiamo valutando». Lo ha detto il presidente del Napoli del Aurelio De Laurentiis intervistato da Sky Sport. «State calmi - ha detto rispondendo all'ansia dei tifosi per il colpo in attacco - al di là di James, Lozano, Icardi, ci sono tanti altri nomi che valutiamo. Ho offerto una cifra blu, al cubo per Pépé ma non ci siamo riusciti perché l'Arsenal fattura forse cinque volte il Napoli e gli avrà offerto un po' di più, pazienza, ne troveremo degli altri».Il presidente azzurro ha confermato di aver fatto un sondaggio per Romelu Lukaku: «Sapete - ha detto - perché si sussurra qualcosa su di lui? Perché io sono molto amico del suo agente Pastorello, che mi sta molto simpatico e che sveglio spesso all'alba a Montecarlo. Gli ho chiesto: e 'Lukaku andrebbe bene per il Napoli? Forse sì, forse no. Ma va alla Juventus o no?'. Abbiamo parlato in questi termini, poi si sa i procuratori anche ad arte ovviamente hanno interesse a dire che è arrivata una richiesta in più per il loro assistito per fomentare il prezzo. Per questo dico: apriamo il mercato il giorno dopo che finisce il campionato ma chiudiamolo subito alla fine di luglio, così ad agosto siamo rilassati e non mettiamo in situazione critica i tecnici».