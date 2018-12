Cercasi esterno disperatamente: Tare insegue Darmian e Zappacosta

A caccia di un esterno. La Lazio fa sul serio e prepara l’assalto a uno tra Darmian e Zappacosta. Qualche contatto c’è stato, ma non ancora decisivo e importante. Non del tutto smaltite le scorie per il post gara col Torino per la direzione di Irrati, la società biancoceleste va avanti e pensa all’immediato futuro. Nonostante le buone risposte di Marusic, la fascia destra continua a scricchiolare, più che altro per mancanza di alternative credibili e Inzaghi chiede di correre ai ripari. Per la Champions è bagarre, in più le dirette concorrenti Milan e Roma appaiono agguerrite sul fronte acquisti e non fare nulla per la Lazio può essere un rischio. Il presidente Lotito e il direttore sportivo Tare hanno garantito all’allenatore che qualcosa si tenterà di fare. Appena il dirigente albanese rientrerà in Italia dopo le vacanze di fine anno, farà il punto della situazione con il tecnico e si decideranno le mosse da attuare. Economicamente parlando, la società biancoceleste è messa piuttosto bene, grazie alle diverse plusvalenze effettuate nelle due ultime sessioni estive, ma nonostante questo, l’imperativo è prima vendere e poi acquistare. In uscita ci sono Basta, Caceres e i due giovani Murgia e Rossi, a rischiare è anche Patric, visto che sarebbe arrivata qualche proposta dalla Spagna. Ai primi due potrebbe essere garantita la rescissione, salvo trovare un accordo per gli stipendi fino a giugno. Murgia e Rossi andranno via in prestito.

LA STRATEGIA

Contestualmente, la Lazio lavora sui due esterni. A Inzaghi piacerebbe molto Darmian perché può ricoprire diversi ruoli, ma non disdegna affatto Zappacosta. Su quest’ultimo, poi, c’è una bella corsia preferenziale che porta a Lucci, il manager col quale Tare l’estate scorsa ha chiuso Badelj e Correa. Zappacosta e Darmian non vedono l’ora di rientrare in Italia. Per il primo, che Sarri vede poco al Chelsea, è possibile lavorare su un prestito, fissando un diritto di riscatto a circa 10-12 milioni di euro. Sarebbe un buon affare, anche se poi bisognerà discutere dello stipendio che attualmente si aggira sui 2,2 milioni di euro. Su Darmian ci sono possibilità e per certi versi è un’operazione che si può concludere velocemente vista la scadenza contrattuale di giugno. Il problema è l’ingaggio, oltre i 2,5 milioni netti. Per entrambi, nonostante ci sia tanta concorrenza (pare pure della Roma oltre all’Inter), Tare ci proverà. Nel frattempo la Lazio si potrebbe cautelare col rientro di Diavan Anderson dalla Salernitana. Un’altra pista porta a Donati del Mainz, mentre ce ne sarebbe un’altra via Salisburgo per Lainer, ma è piuttosto costosa, meno credibile quella di Luis Filipe. Di sicuro quanto accaduto sabato scorso all’Olimpico, qualcosa ha smosso, anche sul mercato.

