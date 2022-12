Lazio: Sarri chiede un vice Immobile e un terzino sinistro, ma Lotito considererà solo le occasioni

C’è grande voglia di ripartire in casa Lazio e a metterlo in chiaro è stato Immobile. Il capitano biancoceleste dopo aver lanciato la sua moneta digitale sulla piattaforma Starcks, a margine dell’evento ha parlato ai cronisti presenti della ripartenza: «Sono a più carico che mai. Stiamo lavorando benissimo e ora andremo in Turchia dove faremo un paio di amichevoli. Staremo qualche giorno per mettere benzina nelle gambe ed essere pronti per questa strana ripartenza di campionato».

Il bomber della Lazio è stato costretto a saltare sei gare ufficiali tra Serie A ed Europa League, sette contando anche il Monza visto l’ingresso in campo all’86’. Un momento difficile come sottolineato dall’attaccante stesso: «È stata dura, non ero mai stato così tanto tempo fermo, saltare sette gare senza dare il mio contributo mi ha fatto male». Un’assenza della quale chiaramente ne ha risentito l’intera squadra vista l’assenza di un vero e proprio vice Immobile in rosa.

Dopo averci provato Cancellieri, Sarri ha ormai scelto Felipe Anderson come falso nueve in caso di assenza di Ciro, ma per puntare alla Champions League - obiettivo ribadito da Immobile ieri sera - è opportuno rinforzare il gruppo con altri due tasselli. Come vice di Ciro il Comandante ha espresso Rafa Silva del Benfica come preferenza, mentre dalla Spagna rilanciano per Mariano Diaz in scadenza col Real Madrid, ma per il presidente Lotito - almeno per ora - ogni discorso sarà rimandato a giugno. Discorso che potrebbe essere simile per il terzino sinistro, come ci ha rivelato il patron: «Non esiste nessun patto con il tecnico. Vedremo se ci saranno occasioni e poi decideremo». Sarri vorrebbe Parisi dell’Empoli, in seconda battuta Valeri della Cremonese. Il Borussia Dortmund ha invece proposto Schulz in prestito, ma viste le accuse nei confronti del calciatore tedesco la pista potrebbe raffreddarsi.