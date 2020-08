© RIPRODUZIONE RISERVATA

La Lazio preme, Muriqi mette fretta al Fenerbahce. Il gigante kosovaro vuole approdare nella capitale e sta cercando di dare una mano alla società biancoceleste per velocizzare la chiusura dell’operazione. Non manca molto. Ieri tra Roma e Istanbul ci sono stati contatti telefonici continui, anche una conference call tra presidenti e rispettivi studi legali per mettere a punto ogni singolo dettaglio economico e burocratico. Le cifre sono leggermente diverse rispetto a quelle che arrivano dalla Turchia, visto che l’affare potrebbe chiudersi su 14,5 milioni di euro come base fissa e bonus differenziati che, una volta raggiunti, complessivamente dovrebbero raggiungere una somma di 3 milioni. Si lavora affinché il giocatore possa piombare nella capitale entro un paio di giorni.Una torre per l’attacco che Inzaghi chiede da tempo. Muriqi è un uomo d’area, ma non è solo forte fisicamente, bravo con i piedi e un’ottima progressione. Per alcuni ricorda Lukaku dell’Inter. Al bomber del Kosovo verrà garantito un contratto di quattro anni più opzione per il quinto a circa 1,5 milioni di euro più alcuni benefit legati ai gol e alle presenze. Per Fares, invece, che in Algeria danno nella capitale da due giorni, si aspetta solo l’annuncio da parte delle due società, anche perché l’accordo tra Mattioli e Lotito è stato trovato ed è di circa 6 milioni di euro più 1,5 di bonus. Anche per l’esterno algerino sono previste le visite mediche a breve, forse già lunedì se non succede qualche imprevisto. Sul difensore in entrata si attende l’uscita di Bastos. Al momento è corsa a due tra Kumbulla e Kim Min Jae e sul primo la Lazio cerca di tornare in vantaggio provando a sfruttare il periodo di pausa dell’Inter con la vicenda Conte Proposto Johannes Geis, classe ‘93, del Norimberga, centrocampista centrale.