Lazio, Cipriano si avvicina. Watford su Bastos

Fermento in uscita. Diverse richieste, non tutte all’altezza, con la necessità di snellire la rosa ma pure di far quadrare i conti per fare cassa e avere soldi per andare dal Trabzonspor per Yazici. Tentare di farlo a prescindere da quello che succede con Milinkovic nel breve (imminente l’incontro con Kezman). Sembra essere questa l’attuale strategia della Lazio, anche perché il Lille spinge parecchio per il turco, ma Tare ha legato con i procuratori e, per il momento, è in leggero vantaggio. Ma non è facile perché i francesi sarebbero pronti a tutto, perfino ad alzare l’offerta. Una complessa partita a poker, anche piuttosto dura. Per questo sono frenetici i contatti con l’agente di Badelj per il Bordeaux e con quello di Wallace per il Wolverhampton. Dai due potrebbero arrivare circa 16 milioni. Nelle ultime ore c’è il Watford che è interessato a Bastos e dall’Argentina il tecnico del Boca Alfaro ha chiesto Caicedo per sostituire la punta Benedetto che andrà al Marsiglia. Nel frattempo il giovane centrale brasiliano Cipriano del Santos è vicino alla Lazio: un milione per il prestito più riscatto e il 20% su un’eventuale futura cessione. L’ultima è su Casasola che, per problemi di ambientamento, è tornato a Formello e potrebbe andare ad Auronzo.