Roma, Kluivert e Reynolds sono il tesoretto di scorta

Chiamatelo, se volete, il tesoretto di scorta. Sì, perché oltre ad alcuni calciatori attualmente in rosa che non rientrano nei piani di Mourinho da cedere per acquisire maggiore liquidità, ci sono alcuni elementi in prestito che potrebbero arricchire ulteriormente le casse giallorosse. Su tutti Kluivert. L'olandese, dopo la buona esperienza al Nizza della passata stagione (31 presenze e 6 reti, coppe comprese), ha trovato continuità in Spagna con il Valencia di Gattuso. Dopo un periodo di studio, il feeling tra il tecnico e l'attaccante è scattato a tal punto che l'allenatore considera ormai Justin insostituibile nel suo 4-3-3. I numeri sono lì a confermarlo: prima della sosta per il mondiale, Kluivert è partito titolare nelle ultime 5 partite disputate in Liga dal Valencia, segnando 2 gol nei successi contro l'Osasuna (2-1) e il Real Betis (3-0). Il diritto di riscatto è fissato a 15 milioni di euro, ma con un’offerta attorno ai 10-12 milioni l’operazione potrebbe chiudersi velocemente, considerando che la Roma ormai lo ha scaricato mentre per il club spagnolo potrebbe essere un buon investimento considerando la cifra e l'età del ragazzo.

GLI ALTRI

Kluiver ma non solo. Per due spagnoli che stanno trovando qualche difficoltà in più del previsto, Villar alla Sampdoria e Carles Perez al Celta Vigo, c’è uno statunitense che si sta finalmente mettendo in mostra. Si tratta di Bryan Reynolds che sta trovando continuità d'impiego (15 presenze, coppe comprese, e un gol) al Westerlo, attualmente sesto in campionato. Una vetrina, quella belga, propedeutica per il mercato estivo quando in MLS qualche club (leggi Dallas e Salt Lake) potrebbe farsi vivo.