Ultimo aggiornamento: 21:03

'Datemi'. Nel giorno della sua promozione sulla panchina della Juventus ha comunicato subito le priorità di mercato. Tra queste, oltre ovviamente al centravanti, c'era proprio l'attaccante viola classe '97. La volontà dei bianconeri resta quello di impostare l'affare in prestito con diritto di riscatto, sui 40 milioni di euro complessivi. Lada parte suaè disposta a trattare la partenza del suo talento ma al momentofrena sulla formula e rilancia con un titolo definitivo. Nei prossimi giorni ci saranno nuovi contatti: l'intermediario, vicino alla famiglia Chiesa, è aper incontrare la Juventus. Il noto agente cura anche gli interessi di Nastasic, obiettivo del Milan Pioli con un passato già in Serie A. Può partire in prestito e a condizioni vantaggiose, ma non è l'unico centrale seguito del ds Massara. Sul taccuino del direttore sportivo rossonero ci sono, infatti, anche Mukiele (Lipsia), Ajer (Celtic) e Denayer (proposto dal Lione nell'ambito dell'affare Paqueta). Il preferito resta Milenkovic ma i 40 milioni di euro richiesti dalla Fiorentina hanno frenato l'affare.