Stampa spagnola: «Neymar si è offerto anche alla Juventus»

Ultimo aggiornamento: 13:13

Ronaldo e Neymar insieme: sarebbe una coppia da selezione All Star. Eppure, proprio mentre il tecnico delThomas Tuchel rivela che «so da tempo chevuole andarsene», il numero 10 del Brasile finisce al centro di una clamorosa indiscrezione di mercato. Con l'arrivo aldi, che di fatto chiude la porta a un clamoroso ritorno “a casa”,starebbe vagliando altre piste, lontane da Parigi. E, rivela la stampa spagnola, tramite l'intermediario Pini Zahavi, valuta soluzione alternative che sarebbero, secondo quanto riporta “El Mundo Deportivo”,. Ilsarebbe invece stato scartato perché nella stagione entrante non giocherà la Champions League. La Juve viene definita «una seria aspirante» per ciò che riguarda Neymar, al quale non dispiacerebbe affatto fare coppia con. Difficile tuttavia che dopo la chiusura per de Ligt la Juve possa muoversi per un altro colpo monstre di questo tipo e così la destinazione più probabile, se davvero il Psg dovesse mollare il brasiliano, sembra essere il Real Madrid. Anche se il tecnico Zinedine Zidane preferirebbe un rinforzo a centrocampo, leggi Paul Pogba. Ma questa è un'altra storia.