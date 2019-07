Torino-Parigi, l'asse è sempre caldo: tentazione Psg per Dybala

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Psg fa sul serio per, la notizia rimbalza dalla Francia e nei prossimi giorni potrebbe trasformarsi in vera e propria trattativa. Secondo RMC Sport il direttore sportivo delLeonardo ha sondato l’argentino incassandone il gradimento, a questo punto rimane da trovare un’intesa con la Juventus, che non considera il suo numero 10 incedibile. Dopo una stagione al di sotto delle aspettative – anche per via di una posizione più lontana dalla porta – PD10 potrebbe decidere di rimettersi in gioco a Parigi, un’operazione avallata dai senatori del Psg e promossa dallo stesso Leonardo, a caccia di un colpo sostenibile. Le condizioni sono ancora tutte da definire, con la dirigenza bianconera disposta a sedersi al tavolo per offerte non inferiori ai 50 milioni di euro, nessun riscontro invece sulle voci dalla spagna di un possibile interessamento di Nedved e Paratici per Neymar.rischiano di non essere gli ultimi intrecci sull’asse Torino – Parigi.