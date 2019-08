Ecco alcuni aggiornamenti dei movimenti di mercato delle squadre laziali, che riguardano in particolar modo i givoani in età di Lega.



Il Real Monterotondo porta al Pierangeli Mattia Baldinetti (2001), che era tesserato per l'Urbetevere, lo Sporting Genzano prende dalla vicina Rocca di Papa Cristian Gentilini (2001), la Tivoli mette a disposizione di mister Di Giovanni il 2000 Edoardo D'Angelo, che arriva dalla Pro Roma, ora diventata Novauto. Anche la vicina Villalba prendeun 2000: si tratta di Matteo Di Giacomo, che proviene dalla Tor Tre Teste. Un 2001 pure per il Sora, si tratta di Andrea Cancelli, e per il Team Nuova Florida, che prende Antonio Esposito. Lascia, invece, l'Albalonga Emanuele Lombardi, che passa alla W3 Roma Team.





