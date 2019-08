Icardi, Dybala e Lukaku: l'intrigo dell'estate è senza soluzione

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Icardi è fuori, Dybala in uscita, Lukaku out dai convocati per l’amichevole contro il Milan. L’intrigo dell’estate è servito, ordito proprio da questi tre nomi. Mauro vuole raggiungere Sarri a Torino. Paulo, invece, a Torino vorrebbe rimanerci e non ha ancora accettato il trasferimento allo United, nell’ambito dello scambio con il belga: ballano tre milioni circa di stipendio tra la Joya e lo United, in più c’è l’annosa e costosa questione dei diritti di immagine da risolvere. L’ennesima puntata del mega intreccio che coinvolge anche Higuain e Dzeko rischia di avere nuovi effetti sulle mosse di Inter e Juventus. In questo momento non è da escludere alcuna ipotesi, compresa quella di un possibile scambio Dybala-Icardi in caso di mancato accordo con lo United. Ma procediamo con ordine.Ieri è stata un’altra giornata interlocutoria sul fronte Dybala, blindato in casa (ha postato una foto mentre si allena da solo) e senza la possibilità di allenarsi alla Continassa ufficialmente fino al 5 agosto, in attesa di schiarite dall’Inghilterra. Ma la rotta sembra tracciata. Accordo Juve-Manchester raggiunto, così come quello tra i bianconeri e Lukaku a 9 milioni netti a stagione. I Red Devils hanno fretta, il mercato chiude l’8 agosto, mentre la Joya rimane fermo sulle sue posizioni: apprezzerebbe un confronto con la dirigenza juventina e chiede 10 milioni all’anno per accettare lo United, ma prima della firma c’è da risolvere la questione sui diritti d’immagine dell’argentino. Intanto nell’operazione potrebbe rientrare anche Mandzukic: la Juve ha registrato l’apertura inglese alla proposta di inserire il croato (fresco di rinnovo di contratto con un ingaggio pesante da 5 milioni a stagione), discorsi avviati e possibili sviluppi a breve. Ieri intanto forte accelerazione, forse decisiva, sull’asse Juve-City per Cancelo. Paratici a Londra ha lavorato sugli ultimi dettagli con i dirigenti del Manchester, accettando la contropartita Danilo. Cancelo in Inghilterra, Danilo a Torino più 35 milioni nelle casse bianconere: manca l’intesa sullo stipendio da 5 milioni all’anno del brasiliano.RADJA A CAGLIARIC’è invece da tempo l’accordo (sugli 8 milioni di euro a stagione bonus inclusi) tra il ds Paratici e Mauro Icardi, ufficialmente fuori dai programmi di Conte. L’Inter è stata infatti nuovamente chiara: niente reintegro, l’argentino dovrà accordarsi con la società disposta a valutarlo almeno 60 milioni di euro. Ma nonostante i reiterati tentativi di Roma e Napoli, il giocatore ha deciso di aspettare ancora i bianconeri. Nel frattempo ha salutato Nainggolan. Il centrocampista sarà nel week end a Cagliari, per sostenere le visite mediche che anticipano la firma sul contratto fino a giugno (i nerazzurri pagheranno le ultime mensilità, il resto è a carico del presidente Giulini). Una scelta di cuore, voluta anche per motivi familiari. Chiusura sulle altre operazioni: il Milan insiste per Angel Correa; la Fiorentina torna su Berardi; il Napoli pensa anche a Werner. Oggi test di Kean con l’Everton.