De Ligt e Manolas, quando il mercato è senza difesa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ti puoi permettere cento milioni di euro (abbondanti) in panchina soltanto se sei il Real Madrid, alle prese con il caso Bale. Altrimenti rischi un autogol clamoroso: nel campionato italiano non sono ammessi rischi a quelle cifre, soprattutto se non si parla di attaccanti ma di difensori. Juventus e Napoli in estate hanno fatto all-in su de Ligt e Manolas, con un investimento monstre complessivo di 111 milioni di euro, rispettivamente 75 e 36. Due giocatori che al momento non hanno tenuto fede alle aspettative per motivi diversi, e sono diventati un caso. L’ex capitano dell’Ajax ha dovuto affrettare i tempi dopo l’infortunio di Chiellini a inizio stagione ma nell’ultimo mese è sparito dai radar con un bilancio netto di 5 panchine consecutive nelle ultime 5 partite (Supercoppa compresa), e solo 15 minuti (finali) in campo contro l’Udinese.Sarri a parole lo coccola («Diventerà il miglior difensore al mondo») ma nei fatti gli preferisce Demiral, al momento titolare fisso accanto a Bonucci e bravo a sfruttare il suo strapotere fisico e una personalità fuori dal comune. Scelta giustificabile in parte a causa dei problemi fisici di Matthijs, in particolare quella spalla che lo tormenta dalla partita contro l’Atalanta. L’ambientamento nel campionato italiano non è immediato, per informazioni chiedere a un difensore di grandissima esperienza anche lui sbarcato in estate, il nerazzurro Diego Godin. Ma grazie all’esplosione di Demiral e il rientro (a inizio marzo) di Chiellini, Sarri può permettersi di aspettare il classe ‘99 de Ligt. Chi invece non aveva problemi di ambientamento e di esperienza è Manolas, eppure la sfida contro l’Inter ha confermato tutte le sue difficoltà oggettive. Dov’è finito il muro invalicabile della Roma? Nei progetti di De Laurentiis avrebbe dovuto sostituire Albiol accanto a Koulibaly, ma il greco non ha mai convinto, e in campionato i due hanno giocato insieme solo 7 partite, tra infortuni e scelte tecniche. Il terzo acquisto più oneroso dell’era De Laurentiis rischia di pagare in prima persona le sviste contro Lukaku e la sconfitta pesantissima contro l’Inter, e guai abbassare la guardia: sabato c’è la Lazio del capocannoniere Ciro Immobile.