C’è una squadra di calciatori in scadenza 2021 che fa sognare tifosi e addetti ai lavori. Donnarumma (in odore però di rinnovo) tra i pali; Alaba, Maksimovic e Ramos in difesa; Di Maria, Modric, Draxler e Calhanoglu a centrocampo; Messi, Aguero e Milik nel tridente offensivo. Detto di Donnarumma, che il Milan conta di bloccare almeno per un altro anno, c’è ancora Calhanoglu nella lista dei rossoneri con il contratto a termine. Il trequartista turco ha ricevuto un’offerta importante dalla Spagna e, soprattutto, dal Manchester United di Solskjaer. Si tratta di un triennale da circa 6 milioni di euro, con sostanziosi bonus, che il dt Maldini al momento non può pareggiare. Ottima anche la proposta inviata dal Bayern agli agenti di Alaba, ma le parti restano sempre distanti. L’austriaco pretende circa 12 milioni di euro a stagione per la firma ai quali vanno aggiunte le altissime commissioni del suo entourage. Il suo obiettivo resta quello di vivere un’avventura in Spagna, magari con la maglia del Real o del Barcellona. Restando in Liga, va monitorato il futuro di Ramos. Il difensore 34enne vorrebbe proseguire la sua carriera a Madrid ma fonti vicine al presidente Perez non escludono un addio clamoroso al termine di questa stagione.

LEO ED EL KUN

Il Psg, a caccia di centrali, lo ha puntato da tempo ed ha la disponibilità economica per sbaragliare la concorrenza internazionale. Sarà un mercato in difesa anche per Inter e Milan, da diversi mesi sulle tracce dell’azzurro Maksimovic. Il serbo, già seguito in Premier, era ad un passo dal rinnovo la scorsa stagione, ma per via dell’emergenza Covid De Laurentiis ha deciso di cambiare le condizioni iniziali scatenando la furia del calciatore ex Torino. Un capitolo a parte va poi dedicato a campioni come Modric, Aguero e ovviamente Messi. Dopo l’addio di Bartomeu, storico nemico di Leo, il rinnovo della Pulce è tornato nuovamente di attualità. I blaugrana faranno il possibile per accontentare l’idolo argentino, anche se non mancheranno contatti con Psg e City. Proprio i Citizens si erano affidati anche al pressing di Aguero per ingaggiare Leo la scorsa estate. Ma la ora la copertina è per il contratto in scadenza del Kun che, secondo Guardiola, deve meritarsi il rinnovo sul campo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA