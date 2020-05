Ultimo aggiornamento: 21:28

Rivoluzione. Sono giorni decisivi per il calciomercato nerazzurro, sempre più focalizzato sulle manovre offensive in entrata ma anche in uscita del club. Confermate le indiscrezioni sul futuro di Mauro Icardi , l'adaspetta il rilancio del Barcellona per. L'attaccante argentino custodisce da tempo un accordo con i catalani e spera di poter realizzare presto il suo sogno di giocare con. Ma il via libera arriverà solo se i blaugrana aumenteranno il cash. L'attuale offerta da 40-50 con le due contropartite non soddisfa al momento la società interista. Che, in via ufficiosa, ha deciso di trattare il cartellino di Vidal separatamente dall'affare Lautaro Martinez. Parallelamente, l'Inter porta avanti anche l'operazione per Edinson Cavani. Prossimo allo svincolo, il bomber uruguaiano è molto attratto da un ritorno in serie A, dove a più riprese ha sfiorato sia la maglia nerazzurra sia quella della Juventus. La richiesta del calciatore 33enne, seguito anche dall', è di circa 7-8 milioni di euro, alla quale bisogna aggiungere però l'alta commissione richiesta dalla famiglia. I radar interisti restano puntati anche su Werner e Aubameyang. Ma per l'attaccante del Lipsia c'è da battere l'agguerrita concorrezza della Premier. Del resto, con la ripresa della Bundesliga, i campioni tedeschi potranno solo che aumentare il proprio appeal.