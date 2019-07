Napoli, l'affare James si complica: l'Atletico Madrid pronto a versare 42 milioni

Ultimo aggiornamento: 21:21

Tra de Ligt e la Juventus ballano solo le ultime questioni burocratiche in via di definizione, poi il ragazzo (impaziente a giudicare dai like alle foto di Chiellini e Ronaldo) abbraccerà la Signora. «Per il trasferimento di Matthijs siamo in chiusura: si tratta di avere le ultime garanzie bancarie prima di confermare il passaggio – ribadisce Marc Overmars, direttore degli affari sportivi dell’Ajax, al sito ad.nl -. Noi siamo molto severi su questo».Una manciata di tifosi si è spinta addirittura all’aeroporto di Caselle, ma nessuno sbarco a sorpresa: questione di 24 al massimo 48 ore per prenotare le visite al JMedical. Il presente della Juventus ha scelto il numero 8 che fu di Marchisio, Aaron Ramsey è pronto a diventare l’ago della bilancia (anche tattico) della nuova Juve di Sarri. «Non vedo l’ora di affrontare questa nuova sfida, mi ispiro a John Charles, eredito una maglia pesante da Claudio, gli ho parlato e spero di ripetere la sua storia. Sto lavorando per tornare al top nel minor tempo possibile». Perin intanto è ad un passo dal Benfica: dopo il pressing di Rui Costa, ieri il presidente dei portoghesi Vieira era a Torino per chiudere sulla base di un prestito intorno ai 15 milioni di euro.DONNARUMMAAttesi annunci anche a Milano, dove il dt del Milan Maldini ha limato gli ultimi dettagli del contratto di Bennacer: si tratta di un quinquennale da 1,5 milioni di euro a stagione, mentre l’Empoli incasserà 16 milioni più bonus dalla cessione del centrocampista. Il desiderio di Donnarumma di difendere ancora i pali della porta rossonera complica, invece, i piani in uscita del club che vedeva (e vede) nella cessione dell’estremo difensore una sorta di bancomat per gli acquisti e, soprattutto, la soluzione ottimale per abbassare il monte ingaggi. Di certo, in caso di permanenza Gigio verrà convocato per discutere un’eventuale riduzione dell’attuale stipendio da 6 milioni all’anno.PREOCCUPATONel ritiro del Napoli, Ancelotti viene descritto più preoccupato per l’affare James Rodriguez. L’Atletico Madrid è infatti pronto a versare i 42 milioni per il cartellino del colombiano, se De Laurentiis non cambierà a stretto giro la formula dell’offerta, da prestito con diritto di riscatto a titolo definitivo. Lo stesso Real – che preferirebbe cederlo in Italia – non è disposto ad aspettare a lungo il presidente dei campani. Intanto, Elmas è sempre più vicino mentre Inglese torna al Parma: 22 milioni complessivi tra prestito e obbligo di riscatto.