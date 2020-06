Menez torna in Italia: lo aspetta la Reggina in Serie B

Menez alla Reggina, il sogno di Massimo Taibi è quasi realtà. Dopo le parole del ds dei calabresi a Radio Uno («per Jeremy siamo avanti, resto fiducioso»), è arrivato il messaggio social del francese ex Roma: «Sud j'arrive». La storia pubblicata su Instagram dal fantasista classe '87, che lo ritrae in volo e con la mascherina, conferma così l'imminente chiusura dell'affare. Ma per festeggiare il colpo, i tifosi della Reggina dovranno aspettare ancora un po'. Reduce dall'esperienza al Paris Fc, in Ligue 2, il transalpino attende infatti solo il rientro del ds Taibi in Calabria per firmare il contratto con la squadra neopromossa in B.

Ultimo aggiornamento: 16:40

