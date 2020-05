© RIPRODUZIONE RISERVATA

Quello dei medici resta, insieme alla quarantena, il problema più grande alla ripresa del campionato. Oggi ci sarà un nuovo incontro con Lega, Figc, ministro della Salute e Cts. Ieri si sono riuniti e hanno stilato un documento di tre pagine. All’interno sono evidenziate 12 criticità: sei assolute e sei relative. Viene sottolineato che il termine “indicazioni” è aleatorio e si chiede se diventeranno protocolli o linea guida. Non viene specificato come reperire i tamponi che in alcune regioni scarseggiano anche i macchinari per il test rapido sono complicati da trovare, per questo si chiede di usare un laboratori esterno che sia valido per tutti. Rifiutano la responsabilità assoluta e per questo chiedono anche delle assicurazioni. Infine viene messo l’accento sui ritiri.