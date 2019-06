Mbappé, 100 gol da professionista a 20 anni: un record

E sono 100. Ieri sera, nella vittoria per 4-0 della Francia in casa di Andorra, Kylian Mbappé ha realizzato il centesimo gol dall'inizio della sua ancora giovane carriera, all'età di 20 anni e 5 mesi. Un prolificità che lo mette davanti a quelli che sono considerati i due migliori giocatori del mondo, Lionel Messi e Cristiano Ronaldo. Che hanno dovuto aspettare di aver superato i 22 anni per raggiungere un tale traguardo, sottolinea 'L'Equipè. Dal Monaco al PSG, passando per la nazionale francese; di destro, sinistro o di testa; in Ligue 1 o Champions League: Mbappé è già tra i 'mostri sacrì del gol.





© RIPRODUZIONE RISERVATA