Mercoledì 25 Agosto 2021, 20:28

Clima infuocato tra Psg e Real Madrid. Dopo l'offerta delle merengues da 160 milioni di euro, il dg Leonardo è uscito allo scoperto per attaccare pubblicamente il presidente Perez. «Sono due anni che il Real ha un atteggiamento irrispettoso, scorretto e anche illegale. Non ha il diritto di contattare un giocatore di un altro club: è qualcosa di inaccettabile». La prima offerta è stata respinta, ma il club parigino ha mandato un segnale chiaro sulla possibilità di intavolare una trattativa. «Non tratteniamo giocatori scontenti - racconta l'ex rossonero a 'Le Parisien-. Ma se ne andrà alle nostre condizioni. Non chiudo la porta a nessuno». Presto, da quanto trapela, potrebbe essere spedita la nuova proposta da 180, a fronte di una richiesta di 200. Poi su Mbappé: «Ho sempre promesso che non sarebbe mai andato via libero. Quindi non possiamo dire di essere contenti della situazione».

ODRIOZOLA-FIORENTINA

A proposito di Real, Commisso ha raggiunto un accordo con gli spagnoli per Odriozola. Si tratta di una cessione in prestito con diritto di riscatto, ma per la fumata bianca si attende la risposta del terzino. Intanto la società toscana ha ufficializzato l'ingaggio di Torreira. L'uruguaiano è tornato in Italia con la formula del prestito oneroso (1,5) e diritto di riscatto sui 15. Sono ore calde pure per l'Inter che, dopo Correa, resta al lavoro per consegnare un altro attaccante ad Inzaghi. Piace Scamacca, già nel mirino di Verona e Sampdoria. Intanto l'Empoli ha annunciato la firma di Pinamonti.

UFFICIALE PELLEGRI

La Milano rossonera, invece, abbraccia anche ufficialmente il giovane Pellegri. «È un sogno giocare con questa maglia - le sue parole-. Arrivo con la voglia di crescere e migliorare e cercherò di imparare guardando i miei compagni di reparto che sono due grandi giocatori». Chiusura su Berardi. Il talento del Sassuolo, da tempo sul taccuino della Fiorentina, flirta con l'Atalanta. I bergamaschi sono in trattativa anche con il centrocampista della Viola, Amrabat.