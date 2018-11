Francia, Mbappè e il calciomercato: «Certe cifre sono indecenti, ma è così che va»

Per strapparlo al Monaco, il Paris Saint Germain ha sborsato 180 milioni di euro. E lo stesso Kylian Mbappé non esita a definire «indecente» una tale cifra per un giocatore. Intervistato dall'emittente svizzera RTS l'attaccante ha detto: «È qualcosa di indecente per uno come me, che arriva da una famiglia molto modesta. Però è il mercato, il mondo del calcio funziona così. Non devo certo essere io a rivoluzionarlo. Sono dentro un sistema, bisogna saperlo rispettare e rimanere al proprio posto». Anche se a dicembre compirà appena 20 anni, Mbappé è tra i candidati al Pallone d'Oro. Ma la sua principale ambizione è rimanere se stesso: «Non voglio essere la copia di qualcun'altro - ha spiegato - Voglio segnare la storia essendo me stesso. Penso sia naturale avere un'alta autostima, anche se nella vita di tutti i giorni bisogna avere umiltà, che è la forza dei grandi».

