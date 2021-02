Mbappé, frase shock a Jordi Alba: «Ti ammazzo per strada»

Protagonista splendido della vittoria 4-1 del Psg sul Barcellona, Kylian Mbappé lo è stato anche - stavolta in negativo - di un bruttissimo battibecco con l'avversario Jordi Alba.

Tutto è cominciato quando Mbappé ha spinto Sergiño Dest, che si era scusato per un fallo. Ripreso dalle telecamere di Movistar+, Mbappé non ha accettato le scuse e anzi ha attaccato il collega: «Non toccarmi». Nella discussione si è inserito a quel punto Jordi Alba, compagno di squadra di Dest: «Ti ha chiesto scusa, sei un ingrato». A quel punto la frase shock di Mbappé, in perfetto spagnolo: «En la calle yo te mato (per strada ti uccido, ndr)», ripetuta addirittura due volte. Un attacco che ha avuto enorme eco sui media spagnoli e che non è sfuggito neanche a Piqué, che in campo ha ripreso il francese: «Ma chi ucciderai? Chi hai intenzione di uccidere». Jordi Alba ha scherzato, mandando una frecciatina probabilmente diretta a Neymar: «Sta imparando, sta imparando il ragazzo».

Piqué contro Griezmann, lite durante Barça-Psg: ecco cosa si sono detti

Durante la stessa gara anche un'altra lite, stavolta tra compagni di squadra: Piqué ha ripreso Griezmann in uno dei momenti di maggior pressing del Psg, quando il risultato era ancora di 1-1.

