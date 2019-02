Kylian Mbappé, sempre lui, regala la 20/a vittoria (in 23 partite) al Paris Saint-Germain, che s'impone per 1-0 sul campo del Saint-Etienne. Il giovane attaccante campione del mondo con la Francia l'anno scorso ha risolto al 28' della ripresa, sfruttando un suggerimento del brasiliano Dani Alves. Con questa vittoria il PSG si porta a 62 punti, ossia a +12 si Lilla (62 contro 50 punti), oggi fermato in casa sullo 0-0 da Montepellier.





