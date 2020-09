© RIPRODUZIONE RISERVATA

Non si sblocca l’affare Smalling tra la Roma e il Manchester United nonostante le pressioni del calciatore che vorrebbe tornare nella Capitale. Gli inglesi non hanno intenzione di scendere sotto i 20 milioni di euro (l’offerta è 12), per cautelarsi l’ad Fienga si sta guardando intorno analizzando profili di giocatori che possano garantire un futuro al reparto. Tra questi rientra quello di Marcao centrale classe ’96 del Galatasaray e richiesto da Fonseca, ma per il momento ci sono contatti solo con gli intermediari e non con l’agente. Occhi puntati anche sull’attacco dove Dzeko non ha un sostituto: Kalinic sarebbe disposto a tornare in giallorosso, ma la Roma sta sondando profili più giovani come quello di Borja Mayoral. Il calciatore del Real Madrid è stato inserito da Zidane nella lista dei 22 convocati per il match di Liga contro il Betis Siviglia, una mossa che a Trigoria hanno letto come una strategia per far lievitare il prezzo del cartellino.DISTANZALa richiesta è di 14 milioni, mentre la Roma si sentirebbe più cautelata se l’affare andasse in porto con la formula del prestito con diritto di riscatto. Ipotesi difficilmente percorribile perché il giocatore ha un contratto in scadenza nel 2021 e per assecondare la richiesta giallorossa sarebbe necessario prolungarlo. Per questo la società di Friedkin starebbe pensando di offrire 10 milioni più bonus. Trovato, invece, l’accordo con il calciatore che avrebbe già detto “sì” al trasferimento nella Capitale. Se il Real non dovesse cedere, allora è pronto il nome di riserva: si tratta di Landry Dimata attaccante di 23 anni dell’Anderlecht. A centrocampo se dovesse essere ceduto Veretout («Al 99% resta a Roma», ha detto l’agente a Radio Marte), il nome ideale è quello di De Paul.