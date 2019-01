Maxi squalifica per Di Lillo. Dovrà stare un anno fermo

Mano dura del Giudice Sportivo nei confronti di Di Lillo Tiziano, attaccante del romana Calcio, squadra che milita nel camnpionato di Seconda Categoria, girone E, squalifiucato fino al 31/1/2020 a causa del suo comportamento nei confronti dell’arbitro. Come cita il comunicato n°254 “espulso perché in segno di protesta nei confronti dell'arbitro lo avvicinava spingendolo con il petto e attingendolo intenzionalmente da circa un metro con uno sputo ad una gamba. Veniva allontanato dai propri compagni di squadra. A fine gara, lo avvicinava minacciosamente, rivolgendogli offese ed intimidazioni. Nella circostanza gli lanciava uno straccio che lo colpiva sul petto. Sanzione da non considerare ai fini dell’applicazione delle misure amministrative disposte dalla FIGC con il C.U. n. 104 del 17.12.2014”

