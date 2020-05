Maxi Lopez :«In Italia comanda Lotito». Il Crotone lo multerà

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un attacco sfrontato aUn attacco deciso e quanto mai illogico al momento arrivato dache ha costretto ilsocietà attualmente proprietaria del cartellino, a prendere le distanze. L'ex di Milan e Samp ha parlato ad una tv Argentina:"Se in Italia fanno quel che hanno fatto in Francia succede una guerra mondiale. Qui è completamente differente, il presidente della Lazio, Claudio Lotito, è il presidente della Federcalcio. Per lui già un mese fa si poteva giocare. Qui un'entità più importante come ladovrà prendere una decisione". Queste le parole di Maxi Lopez, che hanno costretto Vrenna a prendere le distanze. "Il Football Club Crotone intende prendere le distanze dalle dichiarazioni del suo tesserato Maxi Lopez, rilasciate ieri sera ad una televisione argentina e riprese da diverse fonti anche nazionali. Il club evidenzia come il calciatore abbia parlato con leggerezza, certamente eccessiva, così una battuta – comunque infelice – grazie alla cassa di risonanza dei social network si è diffusa in tempi brevissimi. La società, con in testa il Presidenteed il Direttore Generale Raffaele Vrenna, da sempre in ottimi rapporti con i vertici istituzionali e profondamente rispettosa del loro lavoro e delle loro decisioni, pur riconoscendo la buona fede dell’attaccante, si dissocia e comunica". Nella nota della società calabrese si parla anche di possibili provvedimenti disciplinari nei confronti dell'attaccante.