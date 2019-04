Inter, Spalletti: «Champions? Siamo allo stesso punto di prima. Non parlo di Icardi»

«Di Icardi non parlo perché si parla sempre di lui. Oggi era il giorno di Icardi? No, era il giorno dell'Inter. Come tutte le altre volte»: lo dice il tecnico dell'Interi a Sky al termine della partita contro l'Atalanta finita senza reti. Anche in conferenza ha evitato di parlare dell'argentino. «Faccio rispondere Gasperini», ha detto con un sorriso mentre il tecnico dell'Atalanta si era seduto al suo fianco nella sala stampa. Mentre sulla Champions: «Siamo allo stesso punto di prima, bisogna andare a fare risultati e prestazioni e soffrire tutti insieme»





© RIPRODUZIONE RISERVATA